شكرا لقرائتكم خبر عن تشديد على ضبط متجاوزي الأنظمة المرورية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم مدير مرور منطقة الرياض اللواء سلطان بن مشنان السهلي وكبار ضباط مرور المنطقة. واستمع سموه إلى شرح عن تطورات الوضع المروري في المنطقة والأعمال الميدانية والتنظيم للسلامة المرورية. وأكد الأمير محمد بن عبدالرحمن على ضرورة تشديد الرقابة المرورية وضبط المخالفين ومتجاوزي الأنظمة المرورية.