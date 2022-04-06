شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العمل في وحدة فحص كثافة العظام المتنقلة بصحة حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تجمع حائل الصحي عن بدء العمل في وحدة فحص كثافة العظام المتنقلة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، داخل مدينة حائل في المواقع الأكثر ازدحامًا، وتستهدف هذه الوحدة المتنقلة "الرجال والنساء فوق سن 50 عامًا فأكثر" وبمتوسط 400 مستفيد شهريًا، وفي حال ظهور حالة إيجابية يتم تحويلها إلى مركز الرعاية الصحية الأولية لاستكمال الرحلة العلاجية. وأبان التجمع أن الوحدة توجد خلال هذا الأسبوع في حديقة السلام، وسيستمر العمل فيها بعد شهر رمضان، وتشمل محافظات ومدن وقرى منطقة حائل ضمن خطة عمل مجهزة مسبقاً.