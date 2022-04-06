شكرا لقرائتكم خبر عن "الإحصاء": نسبة العزل الحراري في مساكن المملكة 35.25% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • 100% من السكان مستفيدين من خدمات الكهرباء في المملكة

• 63.94% من الأسر تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المسكن

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي اليوم, نشرة إحصاءات الطاقة المنزلية لعام 2021م.

وأشارت نتائج النشرة إلى أن نسبة 100% من السكان مستفيدين من خدمات الكهرباء في المملكة حيث إن 99.33% من المساكن متصلة بمصدر شبكة الكهرباء العامة، وبلغت نسبة المساكن المتصلة بمصدر الشبكة الخاصة 0.55%، بينما بلغ نسبة المستفيدين من خدمات الكهرباء باستخدام المولد الخاص كمصدر للكهرباء 0.11%، كما أظهرت تقديرات البيانات الإحصائية للنشرة أن نسبة استخدام المساكن للطاقة الشمسية بلغت 2.02% موزعة على جميع مناطق المملكة.

ولفت التقرير إلى أن 63.94% من الأسر تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المسكن، بينما 57.55% من الأسر ترغب في إنفاق بعض المال لاستخدام أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية، وكشفت البيانات الإحصائية لتقديرات الطاقة المنزلية، أن 52.42% نسبة الأسر في المملكة التي ترغب باستخدام الطاقة الشمسية في المسكن وأن نسبة المساكن في المملكة التي يوجد بها عزل حراري قد بلغت 35.25%.

وأوضحت نتائج النشرة ارتفاع حجم الاستهلاك الكلي للقطاع المنزلي لاستخدام الوقود في جميع مناطق المملكة مقارنةً بالأعوام السابقة حيث بينت التقديرات استحواذ مادة الغاز على النصيب الأكبر من إجمالي الوقود في القطاع المنزلي بنسبة 81.93% من حجم الاستهلاك الكلي للوقود لعام 2020م بينما كان حجم مادة الديزل الأقل حيث بلغت نسبة الاستهلاك 0.23% من حجم الاستهلاك الكلي للوقود لعام 2021م.

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