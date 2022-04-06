اخبار الخليج – النائب عبدالله الذوادي يسأل وزيرة الصحة عن منافع برنامج الضمان الصحي

محمد بن مسعود - الدمام - تقدم سعادة النائب عبدالله الذوادي بسؤال إلى سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة، هذا نصه: «ماهي المنافع المرجو انعكاسها على المنظومة الصحية في مملكة البحرين من تطبيق برنامج الضمان الصحي؟ وماهي اختصاصات وزارة الصحة في هذا البرنامج؟ وهل توجد رسوم تكاليف على المواطنين نتيجة تطبيق هذا البرنامج؟ إذا كانت الإجابة نعم أرجو بيانها تفصيليًا؟ وكيف سيكون وضع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بعد تطبيقه»؟

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