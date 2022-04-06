اخبار الخليج – لجنة الشباب والرياضة : ممارسة الرياضة ساهمت في مواجهة جائحة كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - ثمّنت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب علي اسحاقي، الاهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، بالقطاع الرياضي ، منوهة اللجنة بجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، في دعم هذا القطاع الهام من خلال المشاريع التنموية النوعية التي تعزز موقع البحرين على خارطة الرياضة الدولية.

وأكدت اللجنة، بمناسبة اليوم الدولي للرياضة ، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2013، بإعلانها يوم السادس من أبريل من كل عام ، أن ذلك يمثل فرصة للتعرف على الدور الإيجابي الذي تلعبه الرياضة والنشاط البدني في كافة المجتمعات وفي حياة جميع الناس ، حيث إن للرياضة القدرة على تغيير العالم ، فهي حق أصيل وأداة قوية لتقوية الروابط الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة والسلام والتضامن والاحترام.

وكما أشادت اللجنة بدعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ، في الاهتمام بالقطاع الرياضي والتشجيع على المشاركة في فعاليات اليوم الدولي للرياضة بما يسهم في تعزيز الجوانب الصحية للمجتمع.

وأشارت اللجنة إلى دعم مجلس النواب لممارسة وترسيخ مفهوم الرياضة ونشر الوعي بأهمية النشاط والحركة للجميع ، وهو ما يساهم بدور كبير في معالجة التحديات التي تواجه العالم مثل الفقر والجوع وتغير المناخ إلى جائحة COVID-19 وغيرها ، ومؤكدة أن العمل بروح الفريق في الداخل والخارج وتعاون وتكاتف الجميع في نشر ثقافة الرياضة ساهم في دحر جائحة كورونا والتعافي منها بصورة شاملة .

يذكر أن شعار عام 2022م في الاحتفال باليوم الدولي للرياضة يركز على «دور الرياضة في تأمين مستقبل مستدام وسلمي للجميع «، بهدف الترويج لاستخدام الرياضة كأداة للنهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.