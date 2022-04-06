تماشياً مع سياستها لتمكين المرأة البحرنينية واحلالها في مناصب قيادية.. باسرك ترقي نرجس الموسوي الي منصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار سياسة شركة البحرين لتصليح السفن و الهندسة (باسرك) لإحلال الكفاءات الوطنية في وظائف قيادية عليا في الشركة ، قرر مجلس ادارة الشركة ترقية السيدة نرجس الموسوي الى منصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية .

ويأتي هذا القرار بناءً على ما قامت به من جهود كبيرة لتطوير العمل والأنظمة في الشركة منذ انضمامها الى الشركة .

جدير بالذكر ان السيدة نرجس حاصلة على شهادة البكالوريوس في المحاسبة وشهادة الماجستير في الادارة ,والعديد من الشهادات الأحترافية كما تملك سنوات خبرة طويلة في ادارة الموارد البشرية والمالية في القطاعين العام و الخاص.

وفي هذا الصدد، اوضح الرئيس التنفيذي السيد ان اي سعدي بأنه وبناء على توجيهات رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة تسعى الى إعطاء الأولوية للكفاءات البحرينية في تقلد مناصب ادارية عليا ايمانا منها بأنها الثروة الحقيقية للشركة، كما اوضح بأن هذا القرار يأتي منسجما مع توجهات المجلس الأعلى للمرأة ورؤى صاحبة السمو الاميرة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية و منحها الفرصة لتولي مناصب عليا. وتقدم بخالص التهنئة للسيدة نرجس على هذه الترقية المستحقة ، متمنيا لها مزيداً من التوفيق والتألق في عملها .

من جهتها ، اعربت السيدة نرجس الموسوي عن خالص شكرها وتقديرها لرئيس واعضاء مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة على ثقتهم لمنحها هذه الترقية ، مؤكدة بأنها ستبذل قصاري جهدها لتحيقيق اهداف ورؤية ورسالة الشركة.