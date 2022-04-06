نائب أمير الرياض يستقبل مدير التعليم بالمنطقة ومساعديه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي ومساعديه. وتسلم سموه تقريراً عن العودة الحضورية الكاملة للفصل الدراسي الثالث 1443هـ. وتمنى الأمير محمد بن عبدالرحمن التوفيق والنجاح للطلاب والطالبات والقائمين على التعليم في المسيرة العلمية والعملية التي يقدمونها للوطن. أخبار قد تهمك

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