استكملت التحصين بجرعتين ثم أصبت.. متى تتاح لي الجرعة التنشيطة؟.. الصحة تجيب

محمد بن مسعود - الدمام - واصلت وزارة الصحة جهودها للكشف، عن الأسئلة التي تدور في ذهن المواطنين حول فيروس كورونا المستجد.

وفي إنفوجراف نشرته الصحة عبر حسابها على موقع التواصل تويتر، أجابت الوزارة على سؤال: استكملت التحصين بجرعتين ثم أصبت، متى تتاح لي الجرعة التنشيطة؟

وأكد الوزارة أن الجرعة التنشيطية تكون متاحة بعد التعافي مباشرة.