استكملت التحصين بجرعتين ثم أصبت.. متى تتاح لي الجرعة التنشيطة؟.. الصحة تجيب

محمد بن مسعود - الدمام - واصلت وزارة الصحة جهودها للكشف، عن الأسئلة التي تدور في ذهن المواطنين حول فيروس كورونا المستجد.
وفي إنفوجراف نشرته الصحة عبر حسابها على موقع التواصل تويتر، أجابت الوزارة على سؤال: استكملت التحصين بجرعتين ثم أصبت، متى تتاح لي الجرعة التنشيطة؟
وأكد الوزارة أن الجرعة التنشيطية تكون متاحة بعد التعافي مباشرة.
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