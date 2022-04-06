محمد بن مسعود - الدمام - “لدي رسالة من الشعب”.. شاهد: صحفية سودانية تخلع حذائها وتضرب به سياسي في مؤتمر صحفي
وثق مقطع فيديو متداول، قيام صحفية سودانية، بإلقاء حذائها على السياسي “التوم هجو”، القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي في السودان.
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وأظهر الفيديو، الصحفية السودانية خلال مؤتمر صحفي وهي تقف على المنبر، قائلة: “ليس لدي سؤال، ولكن لدي رسالة إلى التوم هجو من الشعب السوداني”، ثم ألقت عليه حذاءها بشكل مفاجئ.
وتفاجئ الحضور من تصرف الصحفية السودانية، وحاولوا إيقافها قبل أن تتمكن من قذفه بحذائها، واعتبر البعض ذلك تصرف غير مهني.
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