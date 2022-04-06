محمد بن مسعود - الدمام - 09-05-1443 02:35
صدى تبوك – متابعة
أكدت مدينة الملك سعود الطبية، أن الصيام قد يكون مفيدًا في بعض حالات الإصابة بالصرع بشرط استشارة الطبيب، وذلك قبل البدء بالصيام عن النظام الدوائي المناسب.
وقال الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية على موقع «تويتر»: «تؤكد مدينة الملك سعود الطبية أن الصيام قد يكون مفيدًا في بعض حالات الإصابة بالصرع بشرط استشارة الطبيب قبل البدء بالصيام عن النظام الدوائي المناسب».
وأضافت: «وتنوّه على أهمية حصول المريض على القسط الكافي من الراحة والنوم، حيث إن السهر والإرهاق الجسدي قد يسببان زيادة في عدد التشنجات».
قالت مدينة الملك سعود الطبية، إن هناك عدة خطوات تمكن الشخص المصاب بالصرع للتعايش معه قدر الإمكان.
كما حددت مدينة الملك سعود الطبية، عبر حسابها على «تويتر»، أن خطوات التعايش مع الصرع تتمثل في الآتي:
– الحرص على تناول الدواء الموصوف من الطبيب.
– استشارة الطبيب قبل تناول الأدوية والمكملات الغذائية.
– عدم إهمال ارتفاع درجة حرارة الجسم.
– تجنب التدخين.
– النوم الكافي.
– الحد من الإجهاد والضغط النفسي.
– إبلاغ الطبيب عند ملاحظة تغيرات غير طبيعية في المزاج أو السلوك.
كانت هذه تفاصيل خبر «سعود الطبية»: الصيام قد يكون مفيدًا في بعض حالات الإصابة بالصرع بشرط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.