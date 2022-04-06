«سعود الطبية»: الصيام قد يكون مفيدًا في بعض حالات الإصابة بالصرع بشرط

محمد بن مسعود - الدمام - 09-05-1443 02:35

صدى تبوك – متابعة

أكدت مدينة الملك سعود الطبية، أن الصيام قد يكون مفيدًا في بعض حالات الإصابة بالصرع بشرط استشارة الطبيب، وذلك قبل البدء بالصيام عن النظام الدوائي المناسب.

وقال الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية على موقع «تويتر»: «تؤكد مدينة الملك سعود الطبية أن الصيام قد يكون مفيدًا في بعض حالات الإصابة بالصرع بشرط استشارة الطبيب قبل البدء بالصيام عن النظام الدوائي المناسب».

وأضافت: «وتنوّه على أهمية حصول المريض على القسط الكافي من الراحة والنوم، حيث إن السهر والإرهاق الجسدي قد يسببان زيادة في عدد التشنجات».

قالت مدينة الملك سعود الطبية، إن هناك عدة خطوات تمكن الشخص المصاب بالصرع للتعايش معه قدر الإمكان.

كما حددت مدينة الملك سعود الطبية، عبر حسابها على «تويتر»، أن خطوات التعايش مع الصرع تتمثل في الآتي:

– الحرص على تناول الدواء الموصوف من الطبيب.

– استشارة الطبيب قبل تناول الأدوية والمكملات الغذائية.

– عدم إهمال ارتفاع درجة حرارة الجسم.

– تجنب التدخين.

– النوم الكافي.

– الحد من الإجهاد والضغط النفسي.

– إبلاغ الطبيب عند ملاحظة تغيرات غير طبيعية في المزاج أو السلوك.