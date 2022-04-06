أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي التعاون

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي التعاون الدكتور سعود الرشودي ، وأعضاء مجلس الإدارة الجديدة بعد اعتمادهم من سمو وزير الرياضة، الذين قدموا للسلام على سموه، والاستماع إلى توجيهاته قبل انطلاقة البطولة الآسيوية.

وبارك سمو الأمير فيصل بن مشعل لرئيس وأعضاء ومنسوبي نادي ‫التعاون اعتماد مجلس الإدارة الجديد للنادي، وهنأهم على تأهلهم إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022م ، منوهاً بما يحظى به قطاع الرياضة من الدعم والاهتمام غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ .

وأكد سموه خلال اللقاء أهمية تقديم أفضل الجهود خلال دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا في اللقاءات القادمة للفريق التي ستنطلق أول منافساته غداً على أرض مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة، بما يحقق التميز والحصول على مراكز متقدمة ومنجزات رياضية تنسب للمنطقة، متمنياً لنادي التعاون ومنسوبيه كل التوفيق والنجاح في هذه البطولة وغيرها من البطولات المحلية والخارجية.

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من جهته عبر رئيس مجلس إدارة نادي التعاون عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته الدائمة والمستمرة للنادي وشؤونه، وحرصه على الارتقاء بالرياضة والرياضيين بالمنطقة.

حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير فرع وزارة الرياضة بالقصيم هدلق الهدلق.