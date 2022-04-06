أمانة عسير تنفذ 435 جولة تفتيشية وتغلق 3 أنشطة مخالفة

نفّذت الفرق الرقابية بأمانة عسير منذ بداية شهر رمضان المبارك نحو 435 جولة تفتيشية؛ لتعزيز سلامة الغذاء والمعروضات بالأنشطة الغذائية والرمضانية، وشملت الجولات التفتيشية المطاعم ومتاجر الحلويات والعصائر ومحلات بيع المأكولات الرمضانية. وبينت أمانة عسير بأنه تم إغلاق 3 منشآت مخالفة لم تتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية، فيما تم ضبط 226 مخالفة تتعلق بتدني مستوى النظافة وسوء الحفظ والتخزين وغيرها من المخالفات الصحية. وتؤكد أمانة عسير بأن الحملات الرقابية مستمرة طوال شهر رمضان المبارك لمتابعة امتثال الأنشطة بالاشتراطات الصحية ورصد المخالفات الصحية وتطبيق اللوائح البلدية بحق المخالفين، مع تطبيق الجزاءات الرادعة بحق المخالفات والتجاوزات التي تطال صحة المستهلك.



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