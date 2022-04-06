رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة تمتد لتشمل مناطق حائل والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة وجنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى المتر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.