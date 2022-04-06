رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة وجنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى المتر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.
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