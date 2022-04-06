اخبار السعوديه

ضبط شخصين أحدهما ترصّد واعتدى على امرأة أمام أحد المحال التجارية

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تمديد تصاريح إسكان الحجاج في مكة المكرمة

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن تمديد فترة إصدار تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج حتى التاسع والعشرين من شهر شوال...

e5cf92ffcb.jpgمكة المكرمة :دوت الخليج
ef9417fc33.jpg05 رمضان 1443 هـ

إحباط تهريب مخدرات في 5 مناطق والقبض على 50 متهما

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة،...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png05 رمضان 1443 هـ

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png05 رمضان 1443 هـ

ضبط قائد مركبة ظهر في مقاطع فيديو متداولة يصطدم بالمركبات عمدًا

قبضت شرطة منطقة الرياض على قائد مركبة، وهو مواطن، ظهر في مقاطع فيديو متداولة يصطدم بعددٍ من المركبات عمدًا وعاكسًا السير، معرضًا...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png05 رمضان 1443 هـ
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عاجل | 34 مسارا لدخول ضيوف الرحمن إلى مكة

تستقبل مداخل مكة المكرمة زوار وضيوف الرحمن عبر 34 مساراً لـ6 مداخل جميعها مجهزة بأحدث التقنيات وغرف للعلميات يتم العمل من خلالها على...

icon-byline.pngمكة المكرمة: أحمد الجهني
icon-clock.png05 رمضان 1443 هـ
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نائب أمير مكة يبحث مبادرة أخضر مكة ومشروع الطريق السياحي

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعا اطلع خلاله على أعمال هيئة تطوير المنطقة، وخططها...

icon-byline.pngمكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png05 رمضان 1443 هـ

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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