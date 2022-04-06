تمديد تصاريح إسكان الحجاج في مكة المكرمة أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن تمديد فترة إصدار تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج حتى التاسع والعشرين من شهر شوال... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 05 رمضان 1443 هـ 05 رمضان 1443 هـ

إحباط تهريب مخدرات في 5 مناطق والقبض على 50 متهما صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 05 رمضان 1443 هـ 05 رمضان 1443 هـ

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من المناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 05 رمضان 1443 هـ 05 رمضان 1443 هـ

ضبط قائد مركبة ظهر في مقاطع فيديو متداولة يصطدم بالمركبات عمدًا قبضت شرطة منطقة الرياض على قائد مركبة، وهو مواطن، ظهر في مقاطع فيديو متداولة يصطدم بعددٍ من المركبات عمدًا وعاكسًا السير، معرضًا... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 05 رمضان 1443 هـ 05 رمضان 1443 هـ

" /> " /> عاجل | 34 مسارا لدخول ضيوف الرحمن إلى مكة تستقبل مداخل مكة المكرمة زوار وضيوف الرحمن عبر 34 مساراً لـ6 مداخل جميعها مجهزة بأحدث التقنيات وغرف للعلميات يتم العمل من خلالها على... مكة المكرمة: أحمد الجهني مكة المكرمة: أحمد الجهني 05 رمضان 1443 هـ 05 رمضان 1443 هـ

نائب أمير مكة يبحث مبادرة أخضر مكة ومشروع الطريق السياحي رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعا اطلع خلاله على أعمال هيئة تطوير المنطقة، وخططها... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 05 رمضان 1443 هـ 05 رمضان 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط شخصين أحدهما ترصّد واعتدى على امرأة أمام أحد المحال التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.