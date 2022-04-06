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تمديد تصاريح إسكان الحجاج في مكة المكرمة
أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن تمديد فترة إصدار تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج حتى التاسع والعشرين من شهر شوال...
إحباط تهريب مخدرات في 5 مناطق والقبض على 50 متهما
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة،...
رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار...
ضبط شخصين أحدهما ترصّد واعتدى على امرأة أمام أحد المحال التجارية
قبضت شرطة منطقة الرياض على شخصين ظهر أحدهما في مقطع فيديو يترصد لامرأة أمام أحد المحال التجارية والاعتداء عليها محاولًا سرقة...
عاجل | 34 مسارا لدخول ضيوف الرحمن إلى مكة
تستقبل مداخل مكة المكرمة زوار وضيوف الرحمن عبر 34 مساراً لـ6 مداخل جميعها مجهزة بأحدث التقنيات وغرف للعلميات يتم العمل من خلالها على...
نائب أمير مكة يبحث مبادرة أخضر مكة ومشروع الطريق السياحي
رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعا اطلع خلاله على أعمال هيئة تطوير المنطقة، وخططها...
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط قائد مركبة ظهر في مقاطع فيديو متداولة يصطدم بالمركبات عمدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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