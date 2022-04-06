شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: تنفيذ مشاريع بطول 161 كم على الطرق خلال مارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال شهر مارس الماضي عدداً من أعمال السلامة والصيانة على طرقها تمثلت في تنفيذ 3 مشاريع بطول 161 كم.

وعملت الوزارة على الرفع من كفاءة التشغيل من خلال مسح الأضرار بالأسطح الإسفلتية بطول 16900 ألف كم، وقياس سماكة طبقات الرصف بطول 6900 ألف كم، وقياس القوة الإنشائية لطبقات الرصف بطول 1100 ألف كم، وقياس معامل الوعورة العالمي IRI 195.5 كم، والمسح الجغرافي للمسارات الطولية للطرق 773 كم، والمسح الجغرافي للنقاط المرجعية على الطرق 1358 نقطة.

وعلى صعيد سلامة الطرق نفذت الوزارة 26.32 كم من الحواجز الواقية المعدنية والخرسانية، و16514 وحدة من العلامات الأرضية "عيون القطط العاكسة"، وإنارة التقاطعات بالطاقة الشمسية بواقع 8 تقاطعات، وعمل 140 لوحة من اللوحات التحذيرية والإرشادية، وعمل دهانات عاكسة لـ 25 كم من الطرق، وتحسين 19 تقاطعاً، وتنفيذ سياج للطرق بطول 8كم.

وفيما يخُص صيانة الطرق قامت الوزارة بمسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق بطول 11.077 كم، وإزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بواقع 1115433م2، وتنظيف مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه بطول 7187 كم، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بعدد 269 موقعاً، وكشط وإعادة سفلتة 1474 كم، كما تم استخدام كميات الإسفلت المكشوط بحوالي 90699م2، ومسح وتمهيد الطرق الترابية بطول 6349 كم.

يُذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تولي السلامة على الطرق اهتماماً كبيراً من خلال اعتماد أفضل المواصفات الفنية التي تكفل تنفيذ تلك الطرق باستخدام أفضل المواد والمعدات الحديثة مستوفيةً شروط السلامة والأمان، وتوفير كافة عوامل السلامة الأخرى، وذلك تحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.