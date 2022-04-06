شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد تصاريح إسكان الحجاج في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن تمديد فترة إصدار تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج حتى التاسع والعشرين من شهر شوال المقبل 1443هـ. وأوضح رئيس اللجنة المهندس عبدالله بن عقيل باجابر، أن اللجنة مددت فترة إصدار التصاريح مراعاة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقدم خلال الفترة الماضية، والتي كان من المقرر انتهائها في شهر شعبان الماضي، وفق ما نصت عليه لائحة النظام. وبيّن أنه تم تكليف العديد من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة حيث يمكن للمواطنين مراجعتها، والاطلاع على الاشتراطات المطلوبة، ومن ثم البدء في إصدار تصاريحهم، وحث جميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها بتطبيق كافة الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، آملاً من الجميع الالتزام بمراعاة ما أشير إليه وسرعة التقدم في أوقات مبكرة كسباً للوقت وتفادياً للتأخير والازدحام