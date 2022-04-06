"الغذاء والدواء": مدة صلاحية الدجاج في غلافه تصل إلى أسبوع

محمد بن مسعود - الدمام - 09-05-1443 12:46
صدى تبوك – متابعة
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن مدة صلاحية الدجاج في غلافه تصل إلى أسبوع.
وبيّنت الهيئة أنه في حال إخراج الدجاج من غلافه يكون مُعرضًا للتلوث، داعية إلى تخزينه مبردًا في الثلاجة بعد ذلك لمدة لا تزيد على يومين.
وكانت الهيئة قد أوضحت أن مدة حفظ الدجاج الكامل الطازج في الفريزر يجب ألا تتجاوز 12 شهرًا، فيما تتراوح مدة حفظه في الثلاجة بين يوم إلى يومين، أما الدجاج المطبوخ فتتراوح مدة حفظه في الفريزر من 4 إلى 6 أشهر، فيما تتراوح مدة الحفظ في الثلاجة من 3 إلى 4 أيام.
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