محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية والبحرية في مناطق جازان ونجران وعسير ومكة المكرمة وتبوك من إحباط محاولات تهريب (279,010) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، و(330) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و(39) طناً و(934) كيلو جراماً من نبات القات المخدر، والقبض على (50) متهما، منهم (27) مواطنا و(23) مخالفا لنظام أمن الحدود؛ (10) من الجنسية الإثيوبية و(6) من الجنسية البنجلادشية و(4) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية الصومالية و(1) من الجنسية الهندية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط محاولات تهريب مخدرات إلى المملكة والقبض على 50 متهماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.