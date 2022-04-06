«التسهيلات» تُعين كبرى أغايار كرئيس الخدمات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية عن تعيين كبرى عبد الرحمن أغايار بمنصب رئيس الخدمات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن خلال مسيرتها المهنية تبوأت كبرى أغايار العديد من المناصب القيادية المتعلقة بمجالات الخدمات المصرفية للشركات والمصارف التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الائتمان في أعرق المؤسسات والبنوك في المملكة كبنك البحرين الوطني و HSBC و البنك الأهلي المتحد في البحرين و بنك الخليج الدولي وغيرها من الجهات المصرفية. حيث تعتبرالسيدة كبرى أغايار من المصرفيين ذو خبرة ولها سجل حافل يمتد لغاية 25 عامًا، علاوة إلى كونها زميل مؤهل في معهد الخدمات المالية (AIFS).

وتعليقاً على تعيين أغايار صرح عبدالله بوخوة الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية:» انه من دواعي سروري أن أرحب بانضمام كبرى بمنصبها الجديد حيث ستلعب دوراً رئيسياً لتعزيز وتنفيذ استراتيجية الشركة المستقبيلة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، والمساعدة في تنمية الأعمال وتقوية العلاقات مع العملاء.» موكداً بهذا التعيين على التزام مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية في جذب الكوادر الوطنية المميزة لصفوفها، كما عبر بوخوة عن تمنياته لكبرى بالنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأضاف بوخوة بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة من الاقتصاد الوطني، وتلتزم شركة التسهيلات التجارية بدعم هذا لقطاع الشريحة الحيوي والأساسي.