اخبار الخليج – «الأشغال»: بدء العمل في تطوير شارع 61 وطريق 6217 بــ «البلاد القديم»

محمد بن مسعود - الدمام - كشف مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس سيد بدر علوي بأن الوزارة بدأت العمل على تطوير شارع 61 وطريق 6217 بمجمع 362 في البلاد القديم في محافظة العاصمة، والذي يهدف لتحسين شبكة الطرق الداخلية ورفع مستوى السلامة المرورية وتخفيف مشكلة تجمع مياه الأمطار في المنطقة.

وأوضح مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق أن المشروع يشتمل على أعمال الحفر والدفان، وتحديث ونقل خطوط الخدمات الأخرى المتعارضة بالتزامن مع أعمال الطرق، بالإضافة إلى إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، ووضع القنوات الأرضية للاستخدام المستقبلي من قبل الخدمات لتلافي قطع الأسفلت مستقبلاً.

وتابع المهندس سيدر بدر علوي ان المشروع يشتمل ايضاً على مد خطوط مياه الصرف الصحي المعالجة، ورصف الطرق بالأسفلت، ووضع الإشارات والعلامات المرورية اللازمة، وتوفير مواقف للسيارات لتخدم مدرستي البلاد القديم الابتدائية للبنين، ومدرسة قرطبة الإعدادية للبنات، كما سيخدم مرتادي مركز البلاد القديم الصحي.

الجدير بالذكر أنه تمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة تايلوس بقيمة إجمالية تبلغ 197,519 دينار بحريني «مائة مسبعة وتسعون ألفاً وخمسمائة وتسعة عشر ديناراً».

ومن جانبه صرح رئيس مجلس أمانة العاصمة المهندس صالح طرادة بأن مشروع تطوير شارع 61 وطريق 6217 بــ «البلاد القديم» من شأنه أن يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين ويواكب التطور العمراني الذي تشهده المملكة من خلال إنشاء شبكة طرق متكاملة وحديثة في جميع المناطق ومنها البلاد القديم لتسهيل تنقل مستخدمي الطريق من وإلى مساكنهم وأعمالهم بكل يسر وأمان، كما يسهم في معالجة المواقع المتضررة من تجمعات مياه الأمطار.

وأثنى السيد طرادة على جهود شؤون الأشغال الملحوظة في المنطقة والتي تسهم بلا شك في خدمة الناس، متقدماً بالشكر إلى سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وجميع المسؤولين والمهندسين العاملين لتعاونهم الدائم مع مجلس أمانة العاصمة وتوفير اجود الخدمات من أجل الارتقاء بشبكة طرق متكاملة في المملكة.