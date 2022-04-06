أعراض جديدة تُضاف إلى قائمة كوفيد-19

محمد بن مسعود - الدمام - 09-05-1443 12:22
صدى تبوك – متابعة
اتسعت قائمة الأعراض الرسمية لكوفيد-19 لتضم علامات جديدة للدلالة على الإصابة بفايروس كورونا حيث تضمنت صفحة التوعية الخاصة بوكالة الصحة العامة في بريطانيا أعراضا مثل التهاب الحلق وألم العضلات والإسهال.
وحذرت وزارة الصحة البريطانية من أن العديد من تلك الأعراض الجديدة «شبيهة جدا» لتلك الناجمة عن البرد أو الإنفلونزا.
ووفقاً لما نشرته «بي بي سي العربية» تم الاتفاق على أن الحمى أو السعال أو فقدان حاسة الشم أو التذوق، أعراض رئيسية لكوفيد، لأنها كانت إما موجودة في معظم حالات كوفيد، أو ناجمة عن الفايروس بشكل حصري تقريبا.
وتضم القائمة الجديدة أعراضا جديدة هي: ضيق التنفس، الشعور بالتعب أو الإنهاك، وجع الجسد، الصداع، أنف مسدود أو سيلان، فقدان الرغبة في الأكل، الإسهال.
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