«الصحة»: 108 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتعافي 290 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - 09-05-1443 12:16 صدى تبوك – متابعة أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 6 أبريل 2022، تسجيل 108 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 751404 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 290 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 736013 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي عند 9053 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 84 حالة.

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