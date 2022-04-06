شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: القبض على 50 متهما قاموا بمحاولة تهريب مخدرات إلى 4 مدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية والبحرية في مناطق جازان ونجران وعسير ومكة المكرمة وتبوك من إحباط محاولات تهريب (279,010) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، و(330) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و(39) طناً و(934) كيلو جراماً من نبات القات المخدر، والقبض على (50) متهما، منهم (27) مواطنا و(23) مخالفا لنظام أمن الحدود؛ (10) من الجنسية الإثيوبية و(6) من الجنسية البنجلادشية و(4) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية الصومالية و(1) من الجنسية الهندية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.