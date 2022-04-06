أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 107.13 دولاراً للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم لتعوض خسائرها في وقت مبكر من الجلسة مع زيادة المخاوف المرتبطة بالإمدادات بعد التلويح بفرض عقوبات جديدة على روسيا، الأمر الذي فاق تأثيره مخاوف ضعف الطلب بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية وتمديد الإغلاق العام في شنغهاي الصينية.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتاً أو 0.5 % إلى 107.13 دولاراً للبرميل، بحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتاً أو 0.2 % إلى 102.17 دولاراً للبرميل بعد انخفاضها إلى 100.37 دولار للبرميل في المعاملات المبكرة.
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