انطلاق دوري مدارس تعليم رفحاء بمشاركة 1,730 طالباً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أطلق مكتب التعليم بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية أمس الأول دوري المدارس لكرة القدم، والذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم في نسخته الثالثة، بمشاركة 192 فريقاً من جميع المراحل الدراسية، وأكثر من 1,730 طالباً، وذلك على ملاعب بلدية المحافظة.

وأوضح مكتب تعليم رفحاء أنه تم الاستعداد لهذا الدوري جيداً ،وتكوين لجان متابعة وتنسيق، إضافةً إلى لجنة للتحكيم، ولجنة إعلامية، مع تطبيق إجراءات الأمن والسلامة، واللائحة الفنية للبطولة .

يذكر أن هذه البطولة تأتي ضمن خطة المشروع الرياضي الوطني لدوري المدارس المنفذة على مستوى المملكة، والهادفة إلى صناعة جيل جديد من الرياضيين السعوديين وتعزيز الرياضة المدرسية وتنمية الأنشطة الرياضية في المجتمع.