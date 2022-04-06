محمد بن مسعود - الدمام - قالت شركة دلمون للدواجن في بيان لها اليوم» ان الشركة قد انهت الدراسة الاولية لعرض المبادلة الاولية، وان الشركة قد شكلت فريقا من اعضاء مجلس الادارة للتفاوض مع شركة ممتلكات البحرين القابضة المالكة بصورة تامة للشركة العامة للدواجن، وانه سوف يتم البدء بالتفاوض بين الشركتين خلال الشهر الجاري».
كما جاء في البيان ان الشركة ستعين المستشار القانوني لغرض دراسة مقترح الدمج بين الشركتين العامة للدواجن بعد الانتهاء من التفاوض على معدل المبادلة السابق ذكرها.
كانت هذه تفاصيل خبر «دلمون للدواجن» تشكل فريقاً للتفاوض مع «ممتلكات القابضة» على مقترح الدمج مع «العامة للدواجن» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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