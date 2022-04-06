تعيين هشام الريس رئيساً لمجلس إدارة «المصرف الخليجي التجاري»

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المصرف الخليجي التجاري في بيان له اليوم عن تعيين هشان الريس رئيس لمجلس ادارة المصرف خلفا لجاسم الصديقي.

وجاء في البيان» يود مصرف الخليحي التجاري اعلام المساهمين بأن مجلس الادارة قد انتخب هشام الريس كرئيس مجلس للادارة خلفا لجاسم الصديقي بعد استقالته من رئاسة المجلس للتركيز على اعماله الخاصة».

يذكر ان هشام الريس حاصل على شهادة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من جامعة ديبول في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة مع مرتبة الشرف من جامعة البحرين.

في عام 2021 صنف هشام كـ “أحد كبار الرؤساء التنفيذيين في قطاع الصيرفة الاستثمارية – البحرين 2021” من جلوبال إيكونوميكس. المالية وخلال عام 2020، حصل هشام على جائزة «مصرفي العام» ضمن جوائز الشرق الأوسط المالية وذلك تقديرا لدوره في توجيه استراتيجية التنويع للمجموعة والتي شهدت توسع المجموعة في خطوط أعمالها وانتشارها الجغرافي، مع الحفاظ على المرونة في مواجهة ظروف السوق غير المسبوقة.

بالإضافة إلى ذلك، صنف هشام كواحد من أكبر الرؤساء التنفيذيين في مجال الخدمات المالية والاستثمار في عام 2019 وحصل على لقب “الرئيس التنفيذي لمصرف استثماري للعام” ضمن جوائز الشرق الأوسط 2019.