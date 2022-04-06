انفستكورب تنظم مؤتمرها للاستثمارات البديلة في نيويورك

محمد بن مسعود - الدمام - جمعت انفستكورب في نيويورك يوم الثلاثاء 29 مارس، شخصيات رائدة في مجال الاستثمارات في يوم حافل من حلقات النقاش والمحادثات في «مؤتمر الاستثمارات البديلة» للعام 2022. وافتتح محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة انفستكورب، الندوة بالنقاش حول «الفصل التالي» من الاستثمارات البديلة والاتجاهات التي تطبع هذه الاستثمارات .

وتناول المؤتمر هذا العام مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك قطاع العقارات في عالم ما بعد الجائحة، والرقمنة وابتكارات التحول التكنولوجي مثل Web 3.0 والرموز غير القابلة للاستبدال NFTs وتدفق رؤوس الأموال نحو الأصول الرياضية والإعلامية، ومواضيع أخرى. واستُكملت هذه المناقشات مع مايكل كوربات، الرئيس التنفيذي السابق لـ «سيتي غروب» Citigroup، ومحمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في «أليانز» Allianz لمناقشة شؤون أسواق رأس المال والاقتصاد الكلي.

وتحدث العارضي في كلمته الافتتاحية عن أهمية أن يحوّل «الفصل التالي» ما كان وقتًا مضطربًا في تاريخ البشرية إلى عصر جديد من الفرص التي تعطي الأولوية للأجندتَين البشرية والاقتصادية على مستوى العالم.

وأوضح أن أحداث العامين الماضيين والوضع الراهن «تُظهر بوضوح أنه بينما نواجه تحديات كبيرة على نطاق عالمي، فإن هذه العوائق توفر لنا الإمكانات للعمل كشركات عالمية مسؤولة». وأضاف: «في انفستكورب، هذا هو السبب في أننا نزيد تركيزنا على الاستثمار في قطاعات مثل الرعاية الصحية والبنية التحتية فيما نواجه تحديات مثل الأزمة الصحية العالمية والتغيّرات المناخية».

من المتحدثين الآخرين في اللقاء بيل لي، مدير استراتيجيات إتمام المحفظة، إدارة استثمار احتياطيات المعاشات التقاعدية في ماساتشوستس؛ ديفيد هولمغرين، رئيس قسم المعلومات بشركة Hartford HealthCare؛ جون روتش، رئيس شركة Resultant؛ ناري سينغ ، المدير العام لشركة AlixPartners؛ سام ويك، رئيس شركة «يو تي آي فنتشرز» UTA Ventures؛ تينا بيليس ويليامز، الرئيسة التنفيذية ورئيسة قسم المعلومات ومؤسسة «إكسبونانس» Xponance؛ تود بوهلي، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إلدريدج Eldridge؛ وآخرون.

أقيم المؤتمر في قاعة شيبرياني» Cipriani وشارك فيه أكثر من 200 ضيف.