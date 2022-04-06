مقتل رجل دين شيعي طعنًا في إيران وإصابة اثنين آخرين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

قُتل رجل دين شيعي وأصيب اثنان آخران، أحدهما جروحه بالغة، طعنا بسكين أمس الثلاثاء في مشهد ثاني أكبر مدن إيران وإحدى المدن المقدسة لدى الشيعة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الهجوم وقع في باحة “مرقد الإمام الرضا، ثامن الأئمة لدى الشيعة الإثني عشرية”، بدون أن تحدد هوية أو دوافع الهجوم.

وارتفعت الاعتداءات على رجال الشيعة مؤخرا في إيران، نتيجة الغضب الشعبي على النظام الإيراني الذي يقوده رجال الدين نتيجة للغضب الشعبي ضد النظام وضد المعممين الذين يوصفون في إيران باللصوص.

من جهة أخرى زعمت سلطات الأمن الإيرانية أن المهاجم غير إيراني وادعت اعتناقه للفكر التكفيري دون أن تحدد هويته.