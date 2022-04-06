اخبار دوليه – وفاة سائق إثر اصطدام سيارته ببوابة السفارة الروسية في رومانيا

محمد بن مسعود - الدمام - قالت الشرطة الرومانية إن سيارة اصطدمت ببوابة السفارة الروسية في بوخارست في وقت مبكر من اليوم الاربعاء.

وقد اندلعت النيران في السيارة، كما توفى السائق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه لم يتم التعرف على هوية السائق على الفور، ولم ترد مزيد من التفاصيل حول الحادث.

وقالت الشرطة إنه تم فتح تحقيق في الحادث.