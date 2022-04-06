اخبار الخليج – جامعة العلوم التطبيقية تحتفي بالشباب البحريني ضمن الملتقى الشبابي «شبابنا طموح، عزيمة، نجاح»

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية الأستاذ الدكتور غسان عواد رئيس جامعة العلوم التطبيقية نظمت عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع مجلس الطلبة ونادي الخريجين بالجامعة الملتقى الشبابي «شبابنا طموح، عزيمة، نجاح»، حيث حضر الملتقى بالنيابة عن رئيس الجامعة الدكتور محمد يوسف نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية وخدمة المجتمع، وذلك بالتزامن مع يوم الشباب البحريني، كما أقيم الملتقى بحضور الأستاذ الدكتور خالد غرايبة نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية والتطوير، والدكتور فوزي الجودر عميد شؤون الطلبة، ونخبة من منتسبي الجامعة وطلبة وخريجي الجامعة.

واستضاف الملتقى أربعة من خريجي الجامعة عرضوا تجارب نجاحهم أمام الحضور وتحدثوا عن تجربتهم في سوق العمل بعد التخرج، وكيف عززت المهارات التي اكتسبوها في الجامعة من فرصهم في الحصول على وظائف متميزة، وتبوأ مراكز عليا في أعمالهم، حيث أدار الجلسة الحوارية الخريجة بدور عدنان والطالب حسين غلوم.

وتحدث الخريج سلمان السبيعي عن عمله بعد التخرج حيث شغل منصب النائب الأول السابق لرئيس المنظمة العالمية لحماية الطفل ومقرها بروكسل بلجيكا ومدير عام فرعها في مملكة البحرين، وهو نائب رئيس التحرير بأحوال البحرين وموظف بشركة المنيوم البحرين البا، كما شغل عدة مناصب وفاز بعدة جوائز منها موظف العام في شركة البا لعام 2020 من بين 3800 موظف. تخرج سلمان من الجامعة وحصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ويستكمل الآن دراسة الماجستير في نفس التخصص.

وتعمل الخريجة نور الهدى عيسى في المكتبة العامة بشركة نفط البحرين بابكو، حيث تخرجت من الجامعة وحصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، لتنطلق بعدها في مشوار التميز، وتحقق العديد من الإنجازات الرياضية فهي لاعبة رياضة كرة السلة وحارسة مرمي في رياضة كرة اليد وكرة القدم، بالإضافة إلى إنجازاتها الإعلامية والاجتماعية، كونها مؤثرة وملهمة على صفحات التواصل الاجتماعي.

وبدأ الخريج عبدالله خالد يوسف صليبيخ مشواره الدراسي في الجامعة من كلية العلوم الإدارية، حيث حصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية والمحاسبة، قبل أن يتوجه للعمل في مجال الأعمال الحرة بالإضافة إلى كونه اخصائي تغذيه رياضيه وفسيولوجية تمارين، واخصائي تغذية منتخب البحرين للتراياثلون والسباحة. يحمل عبدالله إلى جانب شهادة البكالوريوس شهادة الدبلوم في السلوك النفسي والتدريب، والدبلوم في التربية الصحية، وشهادة الماجستير في فسيولوجية التمارين ويستكمل حالياً دراساته العليا في درجة الدكتوراه.

أما بالنسبة للخريجة لولوه على شويطر فقد حققت العديد من الإنجازات المحلية والخارجية منها المشاركة في معارض فنيه داخل وخارج مملكة البحرين، كما حصلت على عدة جوائز تميز في الرسم، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في التصميم الجرافيكي، وتعمل في الأعمال الحرة في التصميم والرسم والتسويق.

من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور غسان عواد رئيس الجامعة أن الجامعة تحتفل بيوم الشباب البحريني انطلاقاً من دورها كمؤسسة تعليمية بحرينية رائدة تُعنى في إعداد الشباب وتأهيلهم، علمياً، وأكاديمياً، واجتماعياً، ليكونوا رواداً في مختلف المجالات، وقادةً يساهمون في خدمة وطنهم، تماشياً مع التوجيهات السديدة من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي يؤمن بأهمية دور الشباب في المجتمع، ويوجه دائماً إلى الاستثمار في الشباب وطاقاتهم وتنمية مهاراتهم للارتقاء بمجتمعهم عبر مبادراته الرائدة في مختلف المجالات.

بدوره أكد الدكتور محمد يوسف أحمد نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية وخدمة المجتمع أن إدارة الجامعة حريصة على دعم المبادرات الشبابية التي يقدمها الشباب البحريني في مختلف المجالات، والعمل على توفير البيئة المناسبة والمثالية لاحتضان مثل هذه المبادرات والعمل على دعمها، حيث حقق الشباب البحريني نجاحات متميزة على مختلف الأصعدة.