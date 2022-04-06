اخبار الخليج – الأرصاد: معتدل مع بعض السحب احيانا

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله معتدلا مع بعض السحب احيانا. الرياح متقلبة الاتجاه عموما شمالية من 3 إلى 8 عقد وتصل من 10 الى 15عقدة أحيانًا خلال النهار. ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام. درجة الحرارة العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 18درجة مئوية. الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 15%.

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