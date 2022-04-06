تسجيل 286294 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 286 ألفا و294 إصابة جديدة بفيروس كورونا و371 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 14 مليونا و553 ألفا و644 إصابة والوفيات إلى 18 ألفا و33 .

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