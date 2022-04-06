زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جنوب غربي الصين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن مركز شبكات الزلازل الصيني قوله إن الزلزال ضرب محافظة شينغون بمدينة ييبين في المقاطعة صباح اليوم وكان على عمق 10 كيلومترات.
وأكد مكتب الإعلام في محافظة شينغون أنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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