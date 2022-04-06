القبض علي قائد مركبة ظهر في مقاطع فيديو متداولة يصطدم بعددٍ من المركبات عمدًا في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبضت شرطة منطقة الرياض على قائد مركبة، وهو مواطن، ظهر في مقاطع فيديو متداولة يصطدم بعددٍ من المركبات عمدًا وعاكسًا السير، معرضًا حياة الآخرين للخطر، وتم ضبط المركبة، حيث تبين من إجراءات الاستدلال أنها مسروقة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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