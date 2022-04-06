تحت رعاية أمير تبوك.. لجنة “تراحم” تطلق حملة رمضان عطاءك يفتح لهم ابواب الحياة

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، انطلقت حملة رمضان عطاءك يفتح لهم ابواب الحياة التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة تبوك وأوضح رئيس لجنة تراحم بمنطقة تبوك أحمد الحارثي أن الحملة ستستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك، مقدما شكره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه الدائم وحرصه على كل مايخدم اللجنة وبرامجها المتنوعة. وناشد الحارثي الجميع في المساهمة وتقديم العون والمساعدة لأسر السجناء، وذلك من خلال الإيداع المباشر لحساب اللجنة الرسمي في مصرف الراجحي: ‏SA0680000500608019001184 أخبار قد تهمك أو تجيير شيك بحساب اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بمنطقة تبوك، راجيا من الله العون والتوفيق للجميع.

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