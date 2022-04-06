أعلى وتيرة منذ 4 سنوات للإنتاج الصناعي في السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع مؤشر مديري المشتريات للسعودية الصادر عن «S&P Global»، إلى 56.8 نقطة في شهر مارس من 56.2 نقطة في فبراير، وسط نمو الإنتاج بأسرع وتيرة في أربع سنوات. وقد أدى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد إلى أكبر زيادة في كل من التكاليف ورسوم البيع منذ أغسطس 2020.
كما زادت أسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ عام ونصف العام. وأظهرت البيانات أن الشركات السعودية متفائلة بشكل عام بشأن النشاط المستقبلي.
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