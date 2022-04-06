الأسهم تسجل مستويات قياسية.. 10 شركات الأعلى منذ الإدراج

محمد بن مسعود - الدمام - واصل سوق الأسهم السعودية تسجيل ارتفاعات لمستويات تاريخية في جلسته أمس (الثلاثاء)، وارتفع مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» بنسبة 0.35%، ما يعادل 46.72 نقطة عند مستوى 13.212 نقطة، كأعلى مستوى منذ يونيو 2006. وبلغت قيمة التداولات في السوق الرئيسية نحو 6.42 مليار ريال عبر التداول على 111.17 مليون سهم، وارتفعت أسعار 64 سهماً، مقابل تراجع 142 من إجمالي 215 سهماً مدرجة. وسجلت العديد من الأسهم أعلى مستوى تاريخي لها، ممثلة في شركات «معادن، مبكو، الإنماء، أكوا باور، تداول، علم، دار المعدات، أماك، النهدي، المنجم».

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