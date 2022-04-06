القبض على شخصين أسقط أحدهما امرأة أثناء محاولة سرقة حقيبتها في أحد الأماكن العامة بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شخصين أسقط أحدهما امرأة أثناء محاولة سرقة حقيبتها في أحد الأماكن العامة ثم هرب بمركبة دون لوحات.

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