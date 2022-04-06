كيليان مبابي يقرر البقاء في سان جيرمان

محمد بن مسعود - الدمام - يخطط الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، لإعلان قرار مهم بشأن مستقبله خلال الشهر المقبل.
وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ولم يوافق على البقاء في «حديقة الأمراء» حتى الآن.
وقال دانييلي ريولو، صحافي في إذاعة «مونت كارلو»، خلال تصريح أبرزته صحيفة «ماركا» الإسبانية: «مبابي سيبقى في سان جيرمان، وسيعلن تجديد عقده في شهر مايو المقبل».
وتزعم العديد من التقارير أن مبابي قد ينتقل إلى ريال مدريد في الصيف المقبل عبر صفقة مجانية، بعد أن حاول الصيف الماضي الانتقال إلى ملعب «سانتياجو برنابيو»، لكن مسؤولي سان جيرمان رفضوا كل محاولاته للرحيل.
وصرح مبابي مؤخرا في الإعلام الفرنسي، أنه لم يتخذ قراره بعد، لكنه لا يمانع البقاء في سان جيرمان لسنوات أخرى.
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