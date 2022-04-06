عاجل | 4 محميات لم يزرها أحد خلال 2020

لم تسجل 4 محميات سعودية ولا زائرًا واحدًا خلال 2020، فيما سجل زوار محمية جزر فرسان ارتفاعًا في الإقبال على زيارتها من مختلف المناطق بـ 1726 زائرًا.

وخلت محمية حرة الحرة من الزائرين، بينما بلغ عدد الموظفين فيها 39 موظفًا، وكذلك محمية الطبيق بعدد عاملين 12 موظفًا، تلتها محمية التيسية التي لم تسجل هي الأخرى أي زائر وعدد موظفيها 26 موظفًا، ولحقتها محمية مجامع الهضب التي لم تسجل أي زائر وعدد الموظفين 31 موظفًا.

الجبيل وعروق

وسجلت محمية الجبيل البحرية 250 زائرًا، وعدد العاملين في المحمية 13 موظفًا، بينما سجل مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية 165 زائرًا وعدد العاملين في المركز 75 موظفًا، ومحمية عروق بني معارض بلغ عدد زوارها 112 وعدد الموظفين بها 138 موظفًا، كما سجل مركز الملك خالد بالثمامة 45 زائرًا وعدد الموظفين 32 موظفًا، ومحمية ريدة بلغ زوارها 25 زائرًا وعدد الموظفين 26 موظفًا.

زوار وعاملون

وأوضحت إحصائية للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن عام 2021، أن محمية الخنفة زارها 10 أشخاص، بينما بلغ عدد الموظفين العاملين بها 72 موظفًا، وزار محمية نفوذ العريق 5 زائرين وعدد الموظفين 48 موظفًا، ومحمية محازة الصيد زارها 18 وعدد الموظفين 57 موظفًا، ومحمية سجا وام الرمث بلغ عدد الزوار 32 زائرًا وعدد الموظفين 37 موظفًا، ومحمية الوعول وعدد الزوار 38 زائرًا والموظفون بلغ عددهم 89 موظفًا، محمية جبل شدا بلغ عدد الزوار 33 والعاملين 13 موظفًا.

غزلان وظباء

ويضم مركز الملك خالد لأبحاث الحياة الفطرية عدة أنواع من الحيوانات النادرة ومن ضمنها غزال رملي (ريم الثمامة) بـ 1017 غزالًا طبقًا لإحصائية 2020، وبلغ عدد الغزال العربي 354، والوعل النوبي 543، ومها عربي وضيحي 113، وغزال نيومان 49، ليصل مجموع الغزلان داخل المحمية 2076، بينما بلغ عدد الحيوانات في مركز الأمير محمد السديري لإكثار الظباء 569 غزالًا، والغزال العربي بلغ عدده 61.

وسجل مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية 917 طائر حبارى إفريقي و225 مها عربي، و37 نعامًا أحمر الرقبة و14 من النمور العربية، و51 وعلًا و8 ظبيان عربية و31 من ضباء الريم، و4 من الوشق، و4 ضباع، و16 فهدًا إفريقيًا.