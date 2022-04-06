وظائف لـ70 % من المستفيدين في متاجر النظارات

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية في حيي اليحيى والمسعودي بمدينة المبرز التابعة للأحساء مشروعاً يستهدف توفير فرص وظيفية لـ70 % من المستفيدات والمستفيدين من اللجنة والجمعيات الخيرية في مجال البيع والكاشير في متاجر النظارات، من أعمار 24 عاماً حتى 40 عاماً، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 177 ألف ريال، مدعوم من مؤسسة الملك خالد الخيرية، ممنوح من برنامج «أهالينا» للاستثمار الاجتماعي.

يمتد لـ9 أشهر

أوضح مدير المشروع أحمد العامر لـ«دوت الخليج»، أمس، أن المشروع يهدف إلى تقليص قوائم الأفراد المستفيدين والمستفيدات والعاطلين والعاطلات عن العمل، وتمكين الأسر من تحسين أوضاعهم المالية والاقتصادية، وتمكين الشباب والفتيات في سوق العمل، موضحاً أن اللجنة المعنية بالمشروع، فرغت من تسويقه على شركات ومتاجر النظارات، الراغبة في توطين الوظائف، وحصر الشواغر الوظيفية، وإدراج التوصيات بالمتطلبات الوظيفية من أرباب العمل، تمهيداً لشغلها بكوادر من المشروع بعد التخرج من المشروع، الذي يمتد 9 أشهر، ويشتمل على أخلاقيات سوق العمل، مهارات البيع والمحاسبة، محاكاة الدراسة النظرية بالعملي في متاجر النظارات، والتدريب العملي في شركات ومؤسسات النظارات.

تلمس احتياجات المستفيدين

شدد على حرص اللجنة على صناعة العمل التنموي الاجتماعي، وفتح مجالاته، وتلمس احتياجات المستفيدين للمساهمة في بناء المجتمع، وتقديم منتج اجتماعي بجودة عالية وفرق مدربة وبيئة عمل متميزة، وتقديم خدمات وبرامج اجتماعية وثقافية لجميع شرائح المجتمع، وإعداد البرامج المناسبة، التي تسهم في تلبية احتياجات المجتمعات المحلية حسب الأهمية وتأهيلهم لسوق العمل.

مشاريع متنوعة

01 - مشروع لقمة: تم فيه تأهيل 15 فتاة في مهارات الطهي، وبيع منتجات الفتيات في معرض الأسر المنتجة، والمساعدة في تسويق منتجات الأسر المنتجة المشاركة في المشروع.

02 - طوق الياسمين: تم فيه تأهيل 20 فتاة في مهارات تنسيق الزهور، ومساعدة نسبة من الخريجات للعمل في محال تنسيق الزهور.

03 - صالون الأطفال: تم فيه تأهيل 15 فتاة في مهارات حلاقة شعر الأطفال.