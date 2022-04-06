توجه لاستثمار حقوق تسمية الطرق السريعة

علمت «دوت الخليج» أن وزارة النقل بصدد الاستعانة بـ استشاري لتقديم خدمات لاستثمار فرص الإعلانات الخارجية وحقوق التسمية للطرق السريعة التابعة للوزارة. تطوير الاستراتيجية وتهدف الوزارة إلى التعاقد مع شركة خدمات استشارية لإعادة دارسة التقييم المالي والفني لأصول الطرق السريعة التابعة لوزارة النقل وتحديث الاستراتيجية والنهج المتبع لتحقيق إيرادات إضافية من خلال فرص الإعلانات الخارجية وحقوق التسمية ويشمل ذلك مسارين: «مسار تحديث استراتيجية الإعلانات الخارجية للطرق السريعة، ومسار تطوير استراتيجية حقوق التسمية للطرق السريعة». محطات مختارة وفي سياق متصل بمنح حقوق تسمية المرافق الحكومية، سبق أن وضعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، منهجية لتسمية عدد من المحطات المهمة ضمن مشروع قطار الرياض، تتضمن بيع حقوق التسمية لمحطات مختارة لمدد طويلة، بعد طرحها في مزايدة أمام المستثمرين في القطاع الخاص المحلي والدولي وفقًا لما هو متبع في العديد من مشاريع النقل العام الكبرى في العالم، وذلك بهدف تعظيم عوائد المدينة من المشروع، وإتاحة الفرصة لتشكيل شراكات مثمرة للمشروع الذي يعد الأكبر من نوعه والأحدث في تقنياته وخدماته في المنطقة. أهم الطرق السريعة الرياض/الدمام السريع بطول 383 كلم. الرياض/القصيم السريع بطول 317 كلم. القصيم/المدينة المنورة بطول 448 كلم. الرياض/الطائف/مكة المكرمة السريع بطل 820 كلم. مكة المكرمة/جدة السريع بطول 70 كلم. جده/المدينة المنورة السريع بطول 410 كلم. مكة المكرمة/الطائف السريع (السيل) بطول 70 كلم. مكة المكرمة/المدينة المنورة السريع بطول 421 كلم.



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