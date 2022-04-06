وينخرط شباب المركز يوميًا في تقديم أنواع الأعمال المختلفة التطوعية استمرارًا لتقديم الخدمات الإنسانية التي دأبت الكشافة على تقديمها في المواسم والمناسبات الدينية وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، ويظهر هؤلاء الشباب عند احتياج كبار السن ومرتادي الحرمين من العاجزين بتقديم كافة الخدمات لهم ونقلهم للمواقع والتيسير عليهم بالتنقل في الساحات والدخول للحرم النبوي، ويعكس كشافة تعليم المدينة شغف الشباب من أبناء المدينة لخدمة زائر المسجد النبوي وتذليل كافة الصعاب.
مساعدات متنوعة
كانت هذه تفاصيل خبر إيثار يخدمون زوار المسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.