إيثار يخدمون زوار المسجد النبوي

يستمر مركز إيثار للأعمال التطوعية التابع لكشافة تعليم المدينة المنورة بتقديم أعماله للمستفيدين في ساحات الحرم النبوي الشريف من خلال مساعدة كبار السن بدفع العربات ومساعدة التائهين وتنظيم حركة المصلين، ويلعب شباب الكشافة دورًا مهمًا في أعمال التطوع خلال شهر رمضان بتقديم أنواع المساعدات للمصلين وزائري المسجد النبوي الشريف ومتابعة احتياجات كبار السن داخل الساحات ودفع عرباتهم وإيصالهم للمساجد والمرافق تيسيرًا عليهم ومن باب الأعمال التطوعية التي يقدمها المركز.

وينخرط شباب المركز يوميًا في تقديم أنواع الأعمال المختلفة التطوعية استمرارًا لتقديم الخدمات الإنسانية التي دأبت الكشافة على تقديمها في المواسم والمناسبات الدينية وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، ويظهر هؤلاء الشباب عند احتياج كبار السن ومرتادي الحرمين من العاجزين بتقديم كافة الخدمات لهم ونقلهم للمواقع والتيسير عليهم بالتنقل في الساحات والدخول للحرم النبوي، ويعكس كشافة تعليم المدينة شغف الشباب من أبناء المدينة لخدمة زائر المسجد النبوي وتذليل كافة الصعاب.

مساعدات متنوعة