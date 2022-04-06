3 دقائق تأخير وقت الأذان في الباحة

وجه فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الباحة عموم الجوامع والمساجد، بتأخير وقت رفع أذان المغرب 3 دقائق بتقويم أم القرى، حتى يتوافق ذلك مع وقت غروب الشمس.

يأتي ذلك عقب توصية من مفوض الإفتاء ومدير عام فرع البحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، بتأخير وقت أذان المغرب في الباحة بإضافة 3 دقائق على الموعد المحدد بعد رصد رفع الأذان قبل غروب قرص الشمس.

يذكر أن القرار جاء عقب ما رصد من تزامن في الأذان بين مناطق السهل والمناطق الجبلية، إذ إن قرى السهل يرفع فيها الأذان مبكراً بفعل غروب الشمس، في حين أن القرى التي في أعالي الجبال يتأخر عنها الغروب بحكم ارتفاعها عن السهل، ومع ذلك تتزامن مع قرى السهل في وقت الأذان.