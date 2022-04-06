نفذت إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة المشرفة وتثبيت أطرافه للحفاظ على رونقه.

وذكر مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد الجابري، أن الإدارة المكلفة بصيانة ثوب الكعبة المشرفة تقوم بالعديد من المهام خلال العام وعلى مدار 24 ساعة على صيانة ثوب الكعبة المشرفة، حيث تقوم الإدارة بواسطة الفريق الفني بشد القماش من جميع الجوانب الأربعة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام أحمد السويهري أن الأعمال مجدولة وتتم وفق خطط محكمة من قبل الفريق المعني المتخصص وبمتابعة حثيثة من المستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

وأبان نائب مدير إدارة صيانة ثوب الكعبة المشرفة أشرف المحمادي أن الإدارة تقوم بصيانة ثوب الكعبة المشرفة وصيانته وتنفيذ العديد من المهام خلال العام منها شد القماش من جميع الجوانب وأعمال التنظيف الخاصة بالكسوة.