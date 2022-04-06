10 مجالات تطوع لخدمة الزوار والمعتمرين

أتاحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 10 مجالات تطوعية يشارك في تنفيذها أكثر من 1500 متطوع ومتطوعة للعمل على شؤون الحرمين، يسجل لهم خلالها 180 ألف ساعة تطوعية في خدمة ضيوف بيت الله الحرام.

وتتنوع الأعمال التطوعية بين التوعية والتنظيم، منها ترتيب المصليات في المواقع وتوجيه النساء لمصلياتهن والتأكيد على لبس الكمامة، والفرز البصري في المداخل ودفع العربات لكبار السن ونقل كبار السن بالعربات الكهربائية.

كما أعدت صحة منطقة مكة المكرمة خطة للتطوع الصحي في شهر رمضان المبارك لهذا العام من خلال 8 فرص تطوعية لعدد 376 متطوعاً، يتم خلالها تقديم التوعية الصحية والخدمات الطبية والإسعافية والمهام الإشرافية والمتابعة لخدمة المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك داخل مكة المكرمة والمسجد الحرام.

ويعد برنامج سواعد الصحة من أهم برامج التطوع في صحة مكة المكرمة، حيث أرفد محطات نقل المعتمرين في قطار الحرمين، والنقابة العامة للسيارات بـ 46 متطوعاً من الجنسين بينهم 6 متطوعين يقومون بالمتابعة والإشراف على عمل جميع الفرق بتلك المحطات.