شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على قائد سيارة عكس السير وتَسبَّبَ في تَضرُّرِ 11 مركبة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صَرَّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن مرور مدينة الرياض قبض على قائد مركبة، وهو مواطن ظهر في مقطع فيديو، عاكسًا السير في أحد الطرق العامة، ما تسبب في تضرر (11) مركبة إثر اصطدام مركبته عمدًا بها، وتعريض مستخدمي الطريق للخطر في أثناء محاولته الهرب، وتبيَّن من إجراءات الاستدلال أنه في حالة غير طبيعية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.