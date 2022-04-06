ضبط مخالفات صيد بحري في جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة عددا من مخالفات الصيد البحري في جدة، مؤكدة أنها تواصل جهودها لضبط مخالفي أنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.

وكثف فرع الوزارة الجهود في محاصرته للمخالفين من خلال جولات ميدانية على شواطئ مدينة جدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وأثمرت تلك الجولات عن ضبط عدد من مخالفي أنظمة الصيد، بينهم مواطنون ومقيمون.

وأوضح مدير عام الفرع المهندس سعيد الغامدي أنه تم ضبط عدد من المخالفين لنظام الصيد البحري، وبحوزتهم أدوات صيد الأسماك المخالفة، حيث تمت مصادرة تلك الأدوات، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لأنظمة الصيد البحري، واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.

من جانبه أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي أنه تمت مصادرة جميع الأدوات المخالفة، وتم استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وأنه تم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

مخالفات تم ضبطها:

