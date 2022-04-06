ضبط مخالفات صيد بحري في جدة

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وكثف فرع الوزارة الجهود في محاصرته للمخالفين من خلال جولات ميدانية على شواطئ مدينة جدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وأثمرت تلك الجولات عن ضبط عدد من مخالفي أنظمة الصيد، بينهم مواطنون ومقيمون.
وأوضح مدير عام الفرع المهندس سعيد الغامدي أنه تم ضبط عدد من المخالفين لنظام الصيد البحري، وبحوزتهم أدوات صيد الأسماك المخالفة، حيث تمت مصادرة تلك الأدوات، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لأنظمة الصيد البحري، واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.
من جانبه أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي أنه تمت مصادرة جميع الأدوات المخالفة، وتم استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وأنه تم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.
مخالفات تم ضبطها:
- 6 سخاوي (قراقير)
- 5 بنادق صيد محظورة
- 17 كجم من الأسماك
- 3 مخالفات صيد بطريقة غير نظامية
- 6 كجم أسماك تمت مصادرتها
- ضبط مخالفين في مركز صروم 3 مخالفين تم ضبطهم في الشعيبة
- 6 كجم أسماك صودرت بالشعيبة
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